Соединенные Штаты предложили возобновить работу Совета Россия — НАТО, который фактически временно перестал функционировать в 2022 году, когда началась специальная военная операция. Об этом Bloomberg сообщил со ссылкой на неназванный источник.

По словам спикера, на подобный шаг хотят пойти в рамках урегулирования продолжающейся на Украине конфронтации. Совет был учрежден в 2002 году во время римской встречи Россия — НАТО. Подписи в декларации о создании совета были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Соединенных Штатов Бушем-младшим, а также генеральным секретарем Североатлантического альянса Робертсоном.

Ранее глава США Дональд Трамп объяснил, по какой причине российский лидер Владимир Путин отказался отравляться на переговоры в Стамбул, которые должны состояться 15 мая.