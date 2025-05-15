Трамп объяснил отказ Путина ехать в Стамбул

Американский президент отметил, что для российского президента приезд в Турцию не имеет смысла без присутствия там Трампа.

«Зачем ему ехать, если я не еду? Потому что я не собирался ехать. Я не планировал, но поехал бы?» — задался вопросом Трамп.

Американский лидер отметил, что изменение его графика во время поездки по Ближнему Востоку создало бы сложную логистическую ситуацию и сделало бы подготовку к переговорам крайне затруднительной. Он добавил, что участие в таких переговорах в сжатые сроки могло бы стать «дипломатической головоломкой».

15 мая в Стамбуле ожидается начало переговоров между делегациями России и Украины. Как ранее сообщил «Интерфакс», российские дипломаты уже прибыли на спецборте в аэропорт Ататюрка в Стамбуле.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о готовности включиться в переговоры по украинскому кризису в Турции в пятницу, если возникнет такая необходимость.