Ссоры, деньги в долг и труд: что запрещается делать верующим в День святого Николая 19 декабря

Православные верующие 19 декабря отмечают день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских. Этот святой, живший в III–IV веках, является одним из наиболее почитаемых в христианском мире за свое милосердие и скорую помощь, сообщает aif.ru .

В народной традиции праздник получил название Никола Зимний. В этот день верующие обращаются к святому с молитвами о защите в путешествиях, исцелении от болезней, благополучии в семье и разрешении сложных жизненных ситуаций.

С датой связан ряд традиционных бытовых запретов. Согласно народным поверьям, 19 декабря не следует заниматься тяжелым физическим трудом, брать или давать деньги в долг, а также допускать ссоры и сквернословие, особенно в присутствии детей.

К разрешенным и благочестивым действиям в этот день относят посещение богослужений, тайное дарение подарков детям, совершение добрых дел и помощь нуждающимся. Исторически на Руси день считался благоприятным для начала сватовства и заключения честных торговых соглашений. Погодные приметы, связанные с 19 декабря, традиционно использовались для прогнозирования урожая. Обильный снег или иней в этот день рассматривались как предвестники плодородия в будущем сельскохозяйственном сезоне.

Во многих храмах в день памяти святителя Николая Чудотворца совершаются торжественные литургии. Верующие имеют возможность приложиться к иконам святого, которые являются неотъемлемой частью убранства большинства православных церквей.

