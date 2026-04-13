«Стабильность рухнула»: почему в Таиланде переписали ценники на легендарные тук-туки и сколько теперь платить туристам

В Таиланде рухнул один из символов туристической стабильности: впервые за три десятилетия в Паттайе официально повысили стоимость проезда на сонгтео — знаменитых маршрутных пикапах, которые иностранцы по привычке называют тук-туками. С апреля 2026 года базовая цена поездки выросла с неизменных 10 батов до 15–20 батов, а на отдельных маршрутах подорожание достигло 50 процентов, передает портал « НДН.инфо ».

До этого тариф оставался замороженным на десятилетия и считался одной из самых стабильных и предсказуемых статей расходов как для местных жителей, так и для гостей курорта. Сонгтео, курсирующие по фиксированным маршрутам без четкого расписания, являются основой общественного транспорта Паттайи. Перевозчики объясняют необходимость повышения резким ростом затрат на топливо и техническое обслуживание машин.

Пока изменения зафиксированы только в Паттайе, однако эксперты не исключают, что в скором времени подобная тенденция распространится и на другие туристические регионы Таиланда, включая Пхукет и Краби.

