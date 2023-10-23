Стадо бездомных свиней испугало жителей деревни Шатово под Серпуховом
Жителей деревни Шатово городского округа Серпухов испугало стадо свиней, которое без присмотра разгуливало по местным улицам в поисках еды. Об этом сообщает интернет-издание «Серпуховские вести».
По данным издания, фермер, хозяин животных, умер, поэтому свиньи начали бродить по деревне и искать пропитание.
«Местные жители напуганы — всем известно, что голодная свинья может повести себя агрессивно», — добавили в сообщении.
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