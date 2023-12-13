Стая бездомных собак чуть не растерзала человека в Петербурге

Как рассказал сам потерпевший, сначала к нему подбежал один злобный пес. За ним последовали еще пять также агрессивно настроенных собак. Первая с разбегу бросилась ему на грудь, пытаясь добраться клыками до горла.

«Я увидел, как на меня со стороны проезжей части бежит бело-рыжая собака большая, причем целенаправленно, а за ней ещё пять меньшего размера. Когда она сблизилась со мной на расстояние метра, я понял, что она конкретно за мной бежала и очень агрессивно настроена. Она сходу прыгнула и вцепилась мне в предплечье и повисла на руке», — рассказал мужчина.

Если бы не проезжавший мимо водитель «Газели», то мужчине пришлось бы туго. Водитель стал сигнались и тим отпугнул озверевшую свору. Пострадавшему пришлось обратиться к медикам. Ему уже назначен курс прививок от бешенства.

Ранее сообщалось, что жители подмосковного поселка Шатурторф пожаловались на бездомных собак, которые разгуливают по населенному пункту.