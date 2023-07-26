Стакан с водой, яйцо и свеча: эзотерик рассказала, как легко избавиться от сглаза с помощью подручных средств

С давних времен многие люди самостоятельно проводили простые и безопасные ритуалы для привлечения благ, защиты от негативного магического влияния, а также снятия сглаза, порчи и проклятья.

Известный эзотерик Инесса Алиева рассказала, как очистить себя от внешнего негатива с помощью простого куриного яйца.

«Понадобятся стакан с водой, яйцо, но не из магазина, и свеча. Человеку, которого «чистят», необходимо подержать яйцо в руках и мысленно передать ему весь негатив», — заявила ясновидящая корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Затем яйцо, по словам собеседницы, нужно катать по телу человека либо сверху вниз, либо наоборот в зависимости от того, что беспокоит.

«Если имеются физические недомогания, то нужно двигаться сверху, от макушки, направляя энергию вниз. Если душевные проблемы, то направлять энергию нужно вверх, в космос», — пояснила Алиева.

Ясновидящая отметила, что силу негатива внутри человека можно определить уже после ритуала, разбив яйцо в стакан с водой.

О том, как расшифровать полученный результат и какие слова необходимо произносить во время ритуала, читайте здесь.