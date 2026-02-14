Стал известен гонорар Сергея Жукова за выступление в Куршевеле

Сергей Жуков и его коллектив «Руки Вверх» заработают порядка 18 миллионов рублей за мартовский концерт 2026 года в знаменитом французском Куршевеле. По информации телеграм-канала «Звездач», общая выручка организаторов мероприятия достигнет 200 тысяч евро, что в пересчете по текущему курсу превышает 18 миллионов рублей, пишет WomanHit .

Такой высокий интерес к выступлению обеспечивает ностальгия публики по бессмертным хитам группы, включая легендарную «Крошку мою». Песни коллектива по-прежнему собирают полные залы, гарантируя аншлаги.

Параллельно Жуков активно осваивает новые творческие горизонты. Минувшей осенью, 15 октября, он дебютировал на театральной сцене в качестве продюсера, автора идеи и актера мюзикла «Ты у меня одна». Артист перевоплотился во фронтового исполнителя, дающего концерты перед ранеными бойцами в госпитале. Сам Сергей признался, что подготовка к этой серьезной роли потребовала от него значительных усилий. Данный проект знаменует эволюцию поп-звезды в сторону глубоких театральных работ.

