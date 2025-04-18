Стал известен объем ремонта федеральных трасс в Нижегородской области до конца 2027 года

В Нижегородской области в период по 2027 год включительно планируется отремонтировать свыше 170 км федеральных автодорог. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что работы будут проведены на участках трасс Р‑158 Нижний Новгород — Саратов, Р‑177 «Поветлужье» и М‑7 «Волга».

Отмечается, что более чем на 10 участках дорог запланированы капитальные и плановые ремонты: почти 50 километров трасс расширят до четырех полос, на 83 километрах проведут стандартный ремонт, еще более чем на 40 километрах заменят верхний слой асфальта.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье отремонтируют 57 региональных дорог, входящих в опорную сеть области.