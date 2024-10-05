Стала известна наиболее характерная черта жителей столицы

По словам психолога Анны Девятка, жители Москвы нередко дистанцируются от окружающих на фоне собственной многозадачности, что является одной из отличительных черт москвичей, в отличие от провинциальных жителей. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Она уточнила, что столичные жители способны держать дистанцию при нахождении рядом с прочими людьми. Однако они оказываются в невидимом колпаке, в невидимой стене и делают собственные дела, поскольку весьма перенаселенный город, много людей, и приходится быть многозадачным. Таким образом, данный навык, данный рефлекс переходит в обычную жизнь.

По мнению эксперта, одиночество в толпе жителям столицы также играет на руку и способствует возможности сохраняться и «не быть раздавленными информационной перегрузкой.

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