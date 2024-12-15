Глава СК России взял на контроль дело о крушении танкеров в Черном море

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил отчет о расследовании дела о крушении танкеров в Черном море у берегов Крымского полуострова.

Ход расследования и отчет по делу о крушении танкеров взяли на контроль в СК. Бастрыкина уведомят о деталях и обстоятельствах ЧП с суднами в Черном море.

Напомним, что инцидент с танкерами «Волгонефть» произошел в Керченском проливе, 15 декабря. С первого судна спасли 12 моряков, их доставили в больницу. Один погиб. Также после инцидента по водной глади растеклась нефть. Владимир Путин поручил создать оперативную группу по ликвидации последствий ЧП и спасательные бригады. Операция по вызволению моряков продолжается в районе крушения танкера «Волгонефть 239».

Ранее сообщалось, что танкер «Волгонефть 212» перевозил 4,3 тыс. тонн мазута.