Стала известна причина смерти генерала Свиридова и его супруги

Экс-командующий 6-й армией ВВС и ПВО РФ Владимир Свиридов и его супруга погибли от отравления угарным газом из-за неисправной колонки, сообщает источник SHOT.

Сегодня стало известно о том, что тела 68-летнего генерал-лейтенанта и его 72-летней супруги обнаружены в их собственном доме в поселке Анджиевский Ставропольского края. Следствие определило, что пенсионеры умерли примерно неделю назад, признаков насилия на телах не обнаружили.

По данным канала, в доме Свиридовых была установлена автоматическая газовая колонка. Трагедия произошла из-за ее неисправности. В случае отключения электричества в колонке должен был сработать предохранитель, который бы остановил подачу газа.

Около недели назад ночью в Анджиевском отключился свет, но предохранитель не сработал, и дом наполнился газом. Свиридовы в это время спали.

После включения электричества подача газа прекратилась. Именно поэтому газовики поначалу не определили превышения концентрации вредных веществ в воздухе.