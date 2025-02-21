Стивен Кинг вернулся в соцсеть X: в ответ Маск признался, что скучал

Известный изобретатель и бизнесмен Илон Маск заявил, что скучал по Стивену Кингу после того, как писатель вернулся в социальную сеть Х. Свой комментарий он оставил на странице популярного автора.

Кинг ушел из соцсети Х в конце прошлого года. Он мотивировал это тем, что обстановка в ней стала слишком токсичной. И вот автор триллеров решил вновь вернуться на привычную для него интернет-платформу. Он спросил, скучали ли по нему пользователи.

«Честно говоря, да», — ответил ему Маск.

Вслед за этим Кинг разместил у себя пост, в котором с использованием нецензурных выражений обвинил в предательстве как Маска, так и Трампа. По его мнению, они стали испытывать любовь к Путину.

Ранее сообщалось, что по распоряжению Зеленского на Украине была заблокирована социальная сеть Truth Social, которая принадлежит Трампу. Такое решение стало результатом нарастающего напряжения между двумя политиками, вызванного различными разногласиями по урегулированию продолжающейся войны на Украине.