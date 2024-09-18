Стала известна средняя зарплата секретарей в Нижегородской области

С начала текущего года в Нижегородской области открыли свыше 1,7 тыс. вакансий для секретарей, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила pravda-nn.ru.

Уточняется, что тем не менее конкуренция на данные должности довольно высокая: на одну вакансию приходится 10,1 резюме.

Отмечается, что в целом в Нижегородской области заработная плата секретаря составляет почти 48 тыс. руб., что на 7 тыс. руб. меньше, чем в среднем по стране.

Ранее аналитик Виктор Ляшок напомнил об увеличении зарплат преподавателей вузов и медиков на 5,1% в октябре.