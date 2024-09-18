Стала известна средняя зарплата водителей в Рязанской области

На сегодняшний день средняя зарплата водителей составляет примерно 62 тыс рублей. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что в целом в областном центре средняя заработная плата за пять месяцев составила 72 тыс. рублей. При этом по мере возможностей бюджета станут стараться предусмотреть рост зарплаты.

Отмечается, что в ходе обучения стипендия будущих водителей будет составлять 40 тыс. рублей, а также будет предложено временное проживание в общежитии.

Ранее стала известна средняя зарплата секретарей в Нижегородской области.