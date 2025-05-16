Проведение парада в Вашингтоне в честь 250-летия армии США обойдется правительству в $25–45 млн. Такие цифры озвучила газета The Washington Post.

Издание сослалось на точку зрения некоего высокопоставленного военного. Парад, посвященный 250-летию американской армии, должен состояться в Вашингтоне в день рождения президента Дональда Трампа. Главе Белого дома исполняется 79 лет. В мероприятии планируют принять участие 6,6 тыс. военнослужащих, 150 единиц транспорта, а также 50 самолетов. Помимо самого парада, будет запущен салют, а на Национальной аллее проведут выступления музыкальных коллективов и проведут различные фитнес-соревнования.

Уже планируется, что те солдаты, которым предстоит принять участие в параде, будут ночевать в правительственных зданиях. На все торжественные мероприятия потратят порядка $25–45 млн.

Ранее сообщалось, что Европарламент собрался наказать европейских депутатов за визит на парад Победы в Москве. На торжественное мероприятие прибыли пять европейских парламентариев, Они представляли Словакию, Германию, Чехию и Кипр. Помимо присутствия на Красной площади депутаты провели встречу с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володином и другими российскими политиками.