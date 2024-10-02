Стала известна судьба дочери Владимира Жириновского

Дочь одного из самых эпатажных политиков России, основателя ЛДПР Владимира Жириновского, можно сказать, пошла по стопам отца. Как сообщает «Газета.Ru» , Анастасия Боцан-Харченко заняла престижную должность в структурах ЛДПР.

Дочь Жириновского, как уточнили в пресс-службе партии, возглавит в центральном аппарате ЛДПР структуру, которая займется сохранением наследия политика. О назначении стало известно в ходе особого для парламентариев мероприятия: интенсивного курса по развитию членов партии. Старт мероприятию традиционно дал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий 1 октября.

Анастасия Боцан-Харченко носила в девичестве фамилию Петрова. Она является внебрачной дочкой Владимира Жириновского. Сейчас ей 41 год, она не ведет публичный образ жизни. Долгое время про нее было известно немного. Выяснили, что наследница политика занимается наукой, замужем за послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко.

Ранее сообщалось, что сын Жириновского Олег рассказал о первом звонке отца после комы.