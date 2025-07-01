Стала известна судьба льва, напавшего на директора парка «Тайган»

Лев, напавший на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, останется жить в прайде, сообщила РИА Новости пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.

Изолировать хищника от других львов не будут, сказала она.

По словам Алексагиной, решение не усыплять льва принял сам владелец парка Олег Зубков.

Напомним, 22 июня региональное следственное управление СК РФ сообщило, что Олег Зубков получил множественные травмы при нападении льва. Его прооперировали в Крыму, после чего транспортировали в больницу Краснодара.

Сотрудники парка рассказали, что Зубков чувствует себя лучше, жизненно важные органы не задеты.

Поведение льва они объяснили резким звуком закрывающейся двери.

По факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что пострадавший от нападения льва глава парка «Тайган» передал письмо из больницы.