Стала известна судьба российской семьи, находившейся в утонувшем батискафе в Египте

Стало известно, что на утонувшем батискафе в Египте среди туристов находилась семья врачей из поселка Уруссу (Татарстан). Пара отправилась в подводный тур вместе с детьми, сообщает телеграм-канал «360».

По данным канала, врачи Равиль и Кристина Валлиулины погибли. Известно, что на борту батискафа с ними были дети. Две дочери россиян, предварительно, живы. Об этом рассказал близкий друг семейной пары, Ренат. По его словам, Равиль был анестезиологом в реанимации, а его жена трудилась педиатром.

Собеседник отметил, что семья мечтала отправиться в отпуск, любила путешествовать и отличалась сплоченностью. В очередном путешествии они предпочли Красное море Черному, выбрав вместо южных курортов Египет. Рената друзья-врачи также звали с собой, но он отказался.

Напомним, 27 марта стало известно ЧП с батискафом. Днем он затонул буквально в километре от берега. На судне находились 45 человек, включая детей. Все из одного отеля и тур-программы, большинство из них — россияне. Туристы планировали посмотреть на коралловые рифы, но при отплытии батискаф потерпел крушение. По предварительным данным, причиной стала ошибка капитана: он мог наехать на риф.