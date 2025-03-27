Батискаф с россиянами в Египте мог налететь на риф: число погибших увеличилось

Согласно предварительной информации, прогулочный батискаф потерпел крушение в Египте из-за того, что пилот не справился с управлением и налетел на риф, сообщил телеграм-канал Mash.

По данным канала, на батискафе находились два пилота. После столкновения с рифом субмарина перевернулась. Следствием стала разгерметизация салона. Сначала поступила информация, что погибли четыре человека. По данным Mash, погибли шесть туристов. Еще девять пострадали, но эта информация также предварительная и может уточняться.

По информации Mash, погибшие туристы из России проживали в пятизвездочном отеле Serry beach resort в Хургаде, где и приобрели билеты на подводную экскурсию с осмотром рифа. Отдыхающих доставили из отеля к пирсу. Планировалось, что батискаф погрузится на глубину до 22 метров. По данным SHOT, на борту также находилось около 15 детей. Оказались ли они в числе пострадавших, на данный момент не сообщается.

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