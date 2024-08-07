Стала известна цель атак ВСУ на приграничные заправки

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ атакуют заправки под Курском, чтобы препятствовать эвакуации, сообщила Lenta.ru .

По словам военкора, украинские вооруженные формирования стремятся помешать эвакуации мирных жителей путем уничтожения заправок в Курской области. Он также предупредил, что боевики могут наносить удары по гражданским лицам.

Поддубный заявил, что уже зафиксированы случаи атак по автомобилям с мирными жителями и первые жертвы.

В течение последних суток на территории Курской области идут бои с украинскими военными, которые пытаются прорваться на территорию России. Бойцы ВС РФ успешно оттесняют врага с большими потерями с его стороны.

Ранее сообщалось, что Путин созвал экстренное совещание для обсуждения ситуации в Курской области.