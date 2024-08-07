Стала известна цель атак ВСУ на приграничные заправки
Поддубный: ВСУ атакуют заправки в Курской области, чтобы мешать эвакуации
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Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ атакуют заправки под Курском, чтобы препятствовать эвакуации, сообщила Lenta.ru.
По словам военкора, украинские вооруженные формирования стремятся помешать эвакуации мирных жителей путем уничтожения заправок в Курской области. Он также предупредил, что боевики могут наносить удары по гражданским лицам.
Поддубный заявил, что уже зафиксированы случаи атак по автомобилям с мирными жителями и первые жертвы.
В течение последних суток на территории Курской области идут бои с украинскими военными, которые пытаются прорваться на территорию России. Бойцы ВС РФ успешно оттесняют врага с большими потерями с его стороны.
Ранее сообщалось, что Путин созвал экстренное совещание для обсуждения ситуации в Курской области.