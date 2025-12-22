Стала известная биография погибшего в Москве генерала Сарварова

Генерал-лейтенант Фанил Сарваров много лет посвятил службе в ВС РФ, а также участвовал в ключевых военных конфликтах. Его биография доступна на официальном сайте Министерства обороны РФ.

Сарваров родился 11 марта 1969 года в городе Гремячинске Пермской области. Он получил блестящее военное образование, окончив Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и, наконец, Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Его служебный путь был тесно связан с боевыми действиями. С 1992 по 2003 годы он участвовал в Осетино-Ингушском конфликте и в контртеррористической операции (КТО) в Чечне.

Позже, в 2015–2016 годах, генерал выполнял задачи по организации и проведению российской военной операции в Сирии.

После окончания Академии Генштаба Сарваров служил в Главном оперативном управлении Генерального штаба ВС РФ, а затем в Управлении оперативной подготовки ВС РФ.

С 2016 года он был назначен начальником этого управления — ключевой должности в системе оперативного планирования армии.

За свою службу Сарваров был удостоен высоких государственных наград: ордена Мужества, медали Суворова, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, ордена «За военные заслуги». Ему также было присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист РФ».

В 2024 году указом президента России Сарварову было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

22 декабря 2025 года жизнь генерала трагически оборвалась в результате взрыва автомобиля на ул. Ясеневой в Москве. Предварительно, под его автомобиль заложили самодельное взрывное устройство (СВУ).

