Российских туристов закрыли в каютах на пароме в Южной Корее

Группа российских туристов в составе 20 человек минимум прибыла на пароме из Владивостока в Южную Корею, однако столкнулась с проблемами при въезде. СМИ сообщают о подробностях инцидента.

По данным URA.RU, в тесных каютах парома компании Duwon удерживаются 20-30 граждан России. Все они прибыли с туристическими целями из Владивостока, но им отказали в пересечении границы. При этом каждый приезжий вложил в свою поездку солидную сумму, если считать затраты на билеты, путевку на пароме, оформление электронного разрешения на въезд K-ETA и многое другое.

Туристов, как сообщают разные источники, разместили в десятиметровых каютах. Такие рассчитаны только на четыре человека. При этом в комнатах лежат татами, еду выдают в ограниченном количестве, а гулять разрешают лишь около десяти минут в день. Так будет продолжаться, как уточнил один из туристов, около пяти дней. Россияне чувствуют себя заложниками у иностранцев, хотя сами подписали документы, которые подтверждают их согласие жить в таких условиях.

Как заверили ТАСС в дипмиссии РФ в Сеуле, российские дипломаты разбираются в скандальной ситуации: выясняют обстоятельства произошедшего и все детали, которые помогут восстановить справедливость и вызволить граждан России из южнокорейского плена.

Ранее сообщалось, что в Чаде несколько дней ищут российских социологов.