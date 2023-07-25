Стали известны детали инцидента с загоревшейся электричкой на станции «Подсолнечная» в Солнечногорске

Электричка заискрила на железнодорожной станции Подсолнечная в Солнечногорске, после чего пожар распространился на несколько вагонов. Сообщение о пожаре на крыше электропоезда поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС накануне в 20:57, сообщили в ГУ МЧС России по Подмосковью.

Примерно через полчаса пожарным удалось локализовать возгорание на площади два квадратных метра, а еще через час — ликвидировать открытое горение. В 21:34 последствия пожара были ликвидированы полностью. В тушении пожара были задействованы 10 единиц техники, 33 человека, в том числе от МЧС России — пять единиц техники, 18 человек. В результате инцидента никто не пострадал, все пассажиры смогли покинуть электричку самостоятельно.

Напомним, что электричка следовала из Москвы в Тверь.