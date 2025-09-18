Стали известны детали расправы над мужчиной на улице в Подмосковье

Конфликт в подмосковном Егорьевске, в результате которого 56-летний мужчина зарезал своего 33-летнего приятеля, мог произойти из-за спора о телефоне, заложенном в ломбарде. Такими сведениями с REGIONS поделился очевидец инцидента.

По словам очевидца Константина (имя изменено), инцидент произошел вечером у одного из городских баров, где двое знакомых устроили шумный конфликт. Погибший утверждал, что скоро выкупит свой телефон, однако его оппонент, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, обвинил его во лжи и отказался верить этим обещаниям. По словам местного жителя, все произошло очень быстро.

« Удар, крик — и пострадавший уже лежал на земле… Я замер и не знал, что делать. В какой-то момент мне даже показалось, что он вот-вот на меня накинется. Но он убежал прочь», — вспоминает Константин.

Прохожие, в том числе очевидец Константин, пытались оказать помощь раненому, однако он скончался до приезда скорой помощи.

Напомним, что самого нападавшего задержали вскоре после поножовщины. Адвокат рассказал, что может грозить задержанному за эту пьяную расправу в Егорьевске Московской области.