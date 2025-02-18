Стали известны экзотические страны со стоимостью гостиничных номеров от 500 рублей за ночь

Путешествия не обязательно должны быть дорогими. Так, в мире существует множество удивительных мест, где можно найти недорогое жилье, вкусную еду и разнообразные развлечения по доступным ценам. Pravda.Ru опубликовала подборку направлений, которые идеально подходят для бюджетных туристов.

Так, Тунис является бюджетным вариантом для тех, кто мечтает о пляжном отдыхе, также здесь есть смысл посетить руины древнего Карфагена и курортные города Хаммамет и Монастир. Во Вьетнаме двухместный номер обойдется всего в 800-1000 рублей за ночь, также от него легко добраться до живописного залива Халонг или дельты реки Меконг.

Кроме того, в отличие от Бангкока и на Пхукета, на тайских островах Пхи-Пхи можно найти отличные варианты проживания по 10 долларов за ночь. В живописном портовом городке Шри-Ланки Тангалле можно остановиться всего за 800 рублей за ночь.

Также настоящим раем для любителей природы станут Филиппины, где остров Палаван славится своими потрясающими пляжами, а бюджетные отели предлагают ночлег всего за 500 рублей.

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