Турэксперт Ансталь перечислила способы сэкономить на отдыхе в России

По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, с целью экономии финансов в ходе путешествий по нашей стране необходимо выбирать жилье с наличием кухни, чтобы не тратиться на еду в кафе. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что также стоит останавливаться в туристических местах, где много продуктовых магазинов.

По мнению эксперта, все же совсем отказываться от отелей не следует, а есть смысл обратить внимание на акции в гостиницах, находящихся не в популярных у путешественников местах. В этом случае лучше брать полное питание, так как иногда это обходится дешевле. В плане стоимости билетов с целью экономии стоит выбирать поездку на поезде, поскольку это существенно дешевле.

Она отметила, что тарифы по многим направлениям можно приобрести дешевле, если покупать их заранее. Так, чем активнее идет продажа и выше спрос, тем выше цена билетов.

Ранее она назвала места для отдыха с бюджетом до 100 тыс. рублей в 2025 году.