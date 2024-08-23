Стали известны имена захватчиков волгоградской колонии

Всем преступникам, которые устроили мятеж в исправительной колонии №19 в Волгоградской области, меньше 30 лет. В захвате участвовали осужденные из Таджикистана и Узбекистана. Имена предполагаемых захватчиков огласили журналисты телеграм-канала Shot.

В преступной операции участвовал Рамзидин Тошев, ему 28 лет, осужден за сбыт наркотиков на восемь лет. В составе группировки также действовали 23-летний Рустамчон Наврузи и 28-летний Назирчон Тошов. Оба обвиняются в распространении запрещенных веществ. Четвертым мятежником стал Темур Хусинов, ему 29 лет. Он виновен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Уточняется, что злоумышленники могли купить ножи-бабочки, с которыми совершили захват тюрьмы, прямо в колонии за взятку. В арсенале преступников также молотки и ножницы. Одному из сотрудников ФСИН РФ они пытались отрезать ухо. Предположительно, жертвой стал Юрий Марвин.

Преступники угрожают тем, что имеют в своем арсенале самодельное взрывное устройство.

Ранее сообщалось о том, какие требования предъявляют радикалы, захватившие ИК-19.