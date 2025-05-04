Стали известны наиболее дорогие путешествия жителей РФ на майских праздниках

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, наиболее дорогой отдых в майские праздники обойдется семье из четырех человек, которые запланировали отдых в Дубае: так, девять дней в пятизвездочном отеле с завтраками обошлись им почти в четыре миллиона рублей. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что также почти за 1,8 млн рублей забронировала семья из трех человек поездку в Токио. На третьем месте по высокой стоимости отдыха оказалась одна компания с двумя детьми, отдыхающие пять дней в формате «все включено» в пятизвездочном отеле Кемера. Сумма отдыха составила более 1,4 млн рублей.

Отмечается, что в плане внутреннего туризма самый дорогой отдых выбрал путешественник с семьей на 12 дней в Адлере, заплатив более 400 тыс. рублей. Также немного меньше потратила семья из трех человек с ребенком на отдых в Калининград. Бронирование четырехзвездочного отеля с завтраками обошлось почти в 380 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован рост спроса на путешествия на Дальний Восток на майские праздники.