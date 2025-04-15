В России зафиксирован рост спроса на путешествия на Дальний Восток

По данным аналитиков, увеличение количества ранних бронирований отелей и апартаментов на Дальний Восток на майские праздники стремительно набирает популярность среди отечественных туристов. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что увеличение количества ранних бронирований отелей и апартаментов в ДФО на предстоящий летний сезон достигает 40% по сравнению с 2024 годом. На майские праздники спрос вырос на 20%.

Отмечается, что в первую очередь высокий спрос на отели и апартаменты отмечается в Хабаровском крае, который на майские выходные превышает прошлогодние значения более чем на 60%, на летний сезон — на 40%. Кроме того, высокие темпы роста бронирований демонстрируют Бурятия, Приморский край, Сахалин.

Добавляется, что средняя цена забронированной ночи на майские праздники в отелях и апартаментах регионов Дальнего Востока составляет 5,7 тыс. рублей.

Ранее «Авиасейлс» составили топ-5 мест с уникальной природой для путешествий по России.