Стали известны наиболее популярные имена новорожденных в Рязани в марте

Более 80 новорожденных было зарегистрировано в МФЦ при перинатальном центре Рязани в прошлом месяце. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что из них – чуть более 50 мальчиков и свыше 30 девочек.

Отмечается, что наиболее популярными именами у новорожденных стали Мария и Михаил, вторую строчку по популярности заняли Варвара и Илья.

Добавляется, что среди редких сегодня имен – Есения, Альбина, Мирослава, а также Надежда, Ирина.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала 2025 года мальчиков родилось больше, чем девочек.