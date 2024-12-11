Стали известны наиболее популярные имена новорожденных в Рязани в ноябре

В ноябре в отделении МФЦ Перинатального центра в Рязани было зарегистрировано более 70 малышей, из которых 31 девочка и 43 мальчика. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что самым популярным именем среди новорожденных девочек стало имя Анна, среди мальчиков — Александр. Также часто называли девочек Мирославами, Василисами, Аринами, а мальчиков — Романами, Артемами и Миронами.

Отмечается, что редкими именами стали Майя, Анджела, Татьяна, Лилия, Леон, Адам, Георгий.

Ранее сообщалось, что около трех тысяч малышей родилось в Рязанском перинатальном центре в этом году.