Стали известны наиболее высокооплачиваемые вакансии в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде водитель и машинист автокрана вошли в топ высокооплачиваемых вакансий этого месяца. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что также в пятерку высокооплачиваемых вакансий вошли водитель категории Е (более 180 тыс. рублей), машинист автокрана (150-1800 тыс. рублей), слесарь-ремонтник (от 125 тыс. рублей), старший специалист по продажам корпоративным клиентам (от 120 тыс. рублей), менеджер по продажам автозапчастей (от 120 тыс. рублей).

Ранее карьерный консультант Ильгиз Валинуров обозначил возможные места работы с зарплатой почти до миллиона рублей ежемесячно.