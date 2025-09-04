Стали известны новые подробности гибели россиянина на фестивале Burning Man

Семья 37-летнего уроженца Омска Вадима Круглова, которого нашли мертвым на знаменитом американском фестивале Burning Man, собирает средства для транспортировки его тела на родину. Об этом стало известно RT.

По информации издания, общая сумма затрат составляет $15 тыс. тысяч, что эквивалентно 1,2 млн руб. На данный момент благодаря американской платформе для донатов родственники погибшего смогли собрать $12 тыс.

Близкие Круглова намерены похоронить его в родном Омске. Они не верят в случайность его смерти.

По информации американских СМИ, тело россиянина с признаками насильственной смерти было обнаружено в пустыне Блэк-Рок. В сообщениях указано, что он лежал в луже крови.

Сестра погибшего в комментарии RT подтвердила, что семья находится на связи с местными правоохранительными органами, однако взяла паузу в общении со СМИ до появления официальных заявлений от полиции.

Известно, что Круглов приехал на фестиваль в качестве участника и показывал там свой арт-объект. Его знакомые отмечают, что он давно мечтал жить и работать в Соединенных Штатах.

Несмотря на это, одна из подруг мужчины в социальных сетях сообщила, что в прошлом году во время телефонного разговора Круглов жаловался на сильную усталость и признавался, что очень хочет вернуться обратно в Россию.

Ранее Mash сообщил о новых подробностях исчезновения жителя Сочи, подрабатывавшего гидом, в горах.