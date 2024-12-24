Стали известны подробности ДТП с пострадавшими в Ноябрьске

Двое пострадавших в аварии 23 декабря в городе Ноябрьск остаются в тяжелом состоянии, они под наблюдением врачей. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Предварительно установили, что иномарка Ford Focus при повороте налево на Магистральной улице не уступил дорогу Chevrolet Niva, хотя этот транспорт двигался по главной дороге. Машины сильно столкнулись и смялись так, что для деблокировки людей из салонов автомобилей привлекали спасателей.

Всего в ДТП пострадали четыре человека: два из них остаются под наблюдением врачей, они в тяжелом состоянии. Другие подробности об этом не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Москве после ДТП с автобусов госпитализировали ребенка.