Стали известны подробности личности погибшей в ЧП под Брянском врача хосписа

Виолетта Горыня, врач детского хосписа, трагически погибшая в железнодорожной катастрофе в Брянской области, облегчала страдания неизлечимо больных детей и дарила им радость движения. Об этом сообщил Григорий Климов, ее коллега и главный врач хосписа «Дом с маяком», передает РИА Новости.

По словам Климова, Горыня оказывала помощь семьям, столкнувшимся с такими проблемами, как судороги, сильная боль и трудности с питанием у детей. Она мастерски облегчала мучительные симптомы и обучала родителей необходимым навыкам ухода за ребенком в подобных ситуациях.

Более того, Горыня дарила детям возможность наслаждаться прогулками на свежем воздухе. Благодаря ее усилиям, тяжелобольные дети начинали играть и даже мечтать о посещении школы, поделился коллега.

Горыня работала в хосписе с 2020 года, а в последнее время находилась в декретном отпуске. В момент трагедии 32-летняя Горыня находилась в поезде вместе с мужем и двумя детьми. Дети получили ранения и были доставлены в Москву, муж не пострадал серьезно.

Вечером 31 мая в Брянской области произошло обрушение моста, когда по нему проезжал поезд, следовавший из Климово в Москву. По предварительным данным, перед приближением поезда на мосту были установлены четыре взрывных устройства, которые были приведены в действие в момент прохождения пассажирского состава. В результате погибли семь человек, более 100 получили ранения. В Брянской области объявили трехдневный траур в связи с произошедшим.

Ранее появились новые шокирующие кадры из потерпевшего крушение поезда в Брянской области.