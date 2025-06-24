У задержанного за нападение на ребенка в Шереметьево обнаружили запрещенные вещества

У мужчины, зверски ударившего об пол в аэропорту Шереметьево двухлетнего мальчика, нашли запрещенные вещества. Об этом ТАСС сообщили в ГУ СУ Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Ранее в Сети распространились жуткие кадры, на которых неадекват неожиданно бьет ребенка об пол на глазах окружающих. По данным СМИ, мужчина является гражданином Белоруссии, который прилетел в Москву из Кабула.

На кадрах также видно, как мужчина ведет себя странно — после совершения преступления он садится на пол и начинает передвигаться по нему. Предположительно, белорус находился под воздействием наркотических веществ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь несовершеннолетнего. Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с допроса мужчины, на котором слышно, что пока давать четкие ответы на вопросы правоохранителей он не может.

Пострадавший мальчик сейчас находится в коме в реанимации. Врачи диагностировали у ребенка перелом позвоночника и черепа, а также закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что в Приморье правоохранители задержали этнических торговцев наркотическими веществами.