Стали известны подробности отравления выпечкой с ртутью в Москве

Канал RT выяснил подробности об отравлении слойками с ртутью в столице. Мотивом могла стать ревность к коллеге, в которую были влюблены сослуживцы.

В организации отравления заподозрили жителя подмосковной Лобни. Предполагают, что он покушался на жизнь коллеги, с которым работает в Департаменте информационных технологий и связи Московского метрополитена.

По версии следствия, мужчина приобрел четыре градусника и использовал их для создания опасной начинки для слоек. Покупки подозреваемый сделал в разных аптеках. Позже он приобрел в пекарне напротив офиса выпечку и начинил ртутью одну из слоек, которую отдал коллеге.

Однако план провалился: пострадавший обнаружил шарики ртути в выпечке, хотя и успел сделать укус. Он вовремя обратился в больницу. Вместе с ним туда отправился и подозреваемый, имитируя симптомы отравления. Мужчинам промыли кишечник и тогда еще было неизвестно, что один из пациентов подстроил ситуацию.

Пекарню, где были приобретены слойки, проверили. Нашли ряд нарушений, но не имеющих прямого отношения к жуткой истории с отравлением. Следователи заподозрили неладное, когда мужчина стал путаться в показаниях, говорить о несчастном случае, противоречить своим заявлениям. В какой-то момент во время допроса собеседник не выдержал и во всем признался.

Как выяснил RT, фигурант играл в настольный теннис и часто побеждал, а позже захотел добиться расположения одной девушки с работы. Оба мужчины дышали к ней не равнодушно. Из-за ревности подозреваемый и решил устранить конкурента. При этом у обоих работников есть жены.

«Возможно, на фоне того, что к 46 годам, по его мнению, у него было ощущение утраты жизни, возможностей, счастья, наложилась ситуация с молодой коллегой, и он воспринял это как страшный проигрыш и проявление пренебрежения», — предположила Ольга Бурлакова.

Ранее врач Чернышова рассказала о последствиях попадания ртути в организм.