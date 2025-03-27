Стали известны подробности трогательной истории пенсионерки из Суджи, разлученной с дочкой

Канал RT узнал подробности истории о пожилой жительнице Суджи Курской области, которая лишь спустя восемь месяцев смогла обнять дочь. Эти кадры ранее опубликовали в Сети.

Пенсионерку из Суджи зовут Екатерина Андреевна. Как выяснил канал, пообщавшись с ее внучкой, женщина пережила два инфаркта. С дочкой пожилая суджанка не виделась восемь месяцев, ровно со дня вторжения ВСУ в Курскую область.

«Мою маму отец отправил в эвакуацию, а сам должен был на машине вывезти 85-летнюю бабушку, но покинуть село уже не успел. Начались сильные обстрелы», — рассказала RT ее внучка Ольга.

Муж пенсионерки умер в возрасте 93 лет после того, как его удалось вывезти в Курск. Екатерине Андреевне об этом не сообщили.

Сама дочь пенсионерки находилась в Судже, а внучка уехала в отпуск в Санкт-Петербург, где узнала про вторжение. Единственной связью с родственниками были видео от двоюродного брата. Близкие не могли увидеться, так как их просто раскидало по городам.

Семья случайно увидела отца Ольги в Сети — он появился в ролике российских бойцов и репортаже украинских СМИ. Пенсионерка и ее дочь увиделись, обнялись и расплакались: эти трогательные кадры разлетелись в Сети.

Ранее стало известно о состоянии раненного в Судже корреспондента ТАСС.