Стали известны причины мощного взрыва, не оставившего камня на камне от таможни в аэропорту Ташкента

Предварительной причиной взрыва, прозвучавшего в ночь на 28 сентября в районе аэропорта Ташкента, могли стать хранившиеся на таможенном складе аккумуляторные батареи для электромобилей.

Как передает Mash, взрыв был настолько сильным, что на воздух взлетело все здание таможенного терминала. Как сообщают очевидцы, от здания практически ничего не осталось.

В настоящее время службы скорой помощи одна за другой вывозят из эпицентра взрыва в больницы пострадавших. Их число сейчас уточняется.

Какой-либо информации от официальных источников пока не поступало. Пожарные пока бессильны с гигантским пламенем, поднявшимся до небес.

Ранее сообщалось ,что в районе аэропорта Ташкента прогремел мощный взрыв. Взрывная полна пронеслась на расстояние до 30 километров.