Стали известны принципы работы бизнеса по регистрации авто с крутыми номерами

Феномен блатных номеров в России имеет глубокие исторические корни, уходящие в советское прошлое. Изначально специальные серии, такие как ААА или СОО, закреплялись за автомобилями государственных структур и высокопоставленных лиц, становясь символом статуса и обеспечивая их владельцам неприкосновенность на дорогах. Со временем эти комбинации превратились в объект желания для тех, кто стремится подчеркнуть свое особое положение или просто обладать запоминающимся знаком. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам автоэксперта Михаила Лунина, однако ситуация резко изменилась, когда речь зашла о комбинациях, ассоциирующихся с криминалом. Власти планируют обязать владельцев номеров с аббревиатурами ВОР и АУЕ, которые связываются с запрещенными в РФ экстремистскими группировками, пройти принудительную перерегистрацию. Это решение, по сути, перечеркивает инвестиции тех, кто приобретал эти красивые номера за большие деньги и часто нелегальным путем и создает мощный прецедент.

Он добавил, что это может иметь серьезные последствия для неформального рынка статусных номеров. С одной стороны, это шаг к наведению порядка и устранению символов, пропагандирующих криминальную идеологию. С другой — возникает правовая неопределенность: насколько далеко могут зайти власти в запрете тех или иных комбинаций и не затронет ли это со временем другие «престижные» серии.

По мнению эксперта, итогом становится наметившийся раскол между уходящей в прошлое эпохой «бесплатной привилегии» и формированием новых, легальных правил игры. Государство, готовя поправки для официальной продажи «красивых» номеров через аукционы и «Госуслуги», стремится взять под контроль этот рынок, выводя его из тени и одновременно очищая от социально опасных символов. Таким образом, эра «блатных» номеров как признака принадлежности к неформальным кругам постепенно подходит к концу, уступая место регулируемому и прозрачному процессу.

Ранее сообщалось, что коллекцию красивых госномеров за 50 млн руб. выставили на продажу в Красноярске.