Стали известны самые популярные имена новорожденных в Рязани в феврале

Рязанский перинатальный центр назвал наиболее популярные и наиболее редкие имена, которые родители давали детям в феврале. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что в минувшем месяце родилось одинаковое число девочек и мальчиков — по 46. Наиболее популярными женскими именами стали Василиса, Виктория, Варвара и Вероника, мужскими - Иван, Александр, Григорий, Кирилл.

Отмечается, что среди редких имен были Аделина, Аглая, Оливия, Надежда, Вера, а также Мирон, Гордей, Артур, Платон, Роберт.

Ранее стали известны наиболее популярные имена новорожденных в Рязани в ноябре.