Стали известны сроки восстановления электричества в Подмосковье

Александр Пятигор — глава «Россети Московский регион» сообщил, что электроснабжение в домах и социальных учреждениях Подмосковья, пострадавших от масштабной аварии в электросетях, планируется полностью восстановить к исходу дня 3 мая.

В интервью каналу «360» он выразил надежду на восстановление подачи электроэнергии к концу дня 3 мая, подчеркнув, что компания прилагает все возможные усилия. Пятигор также попросил жителей с пониманием отнестись к ситуации. Ориентировочно, 4 мая специалисты продолжат обработку поступивших заявок.

По оценке Пятигора, данная авария стала одной из крупнейших в Московской области за последние полтора десятилетия, по своим масштабам схожей с последствиями ледяного дождя 2011 года.

В ликвидации последствий задействованы 230 бригад, в общей сложности 700 специалистов, 265 единиц техники, а также ресурсы подрядных организаций. Восстановительные работы ведутся непрерывно.

Ранее сообщалось, что электричество начало появляться в Химках.