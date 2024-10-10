Стали известны вероятные темы обсуждения на встрече «ядерной пятерки»

Политолог Юрий Светов в беседе с RT высказался о заявлении замглавы МИД России Сергея Рябкова, который рассказал про запланированную встречу ядерных держав. Специалист предположил, чего ожидать от политического мероприятия.

Координатором так называемой ядерной пятерки выступала Россия, но в скором времени председательство передадут Китаю. Однако перед этим проведут большую встречу, где, как считает политолог, подведут итоги, обсудят ядерные угрозы и вопрос безопасности атомных электростанций. Не обойдут и тему изменений ядерных доктрин, о которых объявила российская сторона.

«У России в доктрине было только то, что мы будем отвечать на угрозы, на атаку нашей страны. Теперь мы внесли туда коррективы. И, наконец, вопрос переговоров и договоров между пятью государствами. Эти вопросы трудные, сложные и угрожающие», — считает эксперт.

Еще одной вероятной темой станет желание Ирана выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Рябков раскрыл место проведения встречи ядерных государств.