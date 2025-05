Стали известны лауреаты Пулитцеровской премии

Церемония отметилась вниманием к важнейшим темам современности — от журналистских расследований и освещения социально значимых событий до международных репортажей.

Премии вручили журналистам таких изданий, как The New York Times (NYP), Reuters, The Washington Post (WP), The Wall Street Journal (WSJ), и других.

Особое внимание заслужили репортажи, оказавшие влияние на общественное мнение. Так, награду в номинации «За служение обществу» получила команда ProPublica за материал о последствиях частичных запретов на аборты в США.

Журналисты WP получили премию за освещение покушения на президента США Дональда Трампа.

Также были отмечены расследования в области национальных и международных событий — конфликт в Судане и провал американской операции в Афганистане. За первый материал награду получили корреспондент Деклан Уолш и журналисты газеты NYP. За второй — премий удостоились корреспонденты NYP Азам Ахмед, Матье Эйкинс, Кристина Голдбаум.

Победители определялись профессиональным жюри при Колумбийском университете. Награды присуждаются ежегодно более чем в 20 категориях.

Накануне стартовало голосование за лучший фан-клуб XIV Русской музыкальной премии RU.TV.