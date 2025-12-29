Стало известно, будет ли в Москве мобильный интернет на Новый год

В Государственной думе прокомментировали возможное ограничение мобильного интернета в период новогодних праздников. В интервью интернет-изданию «Абзац» заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил , что такая мера может быть применена, если киевский режим продолжит отправлять свои БПЛА по российской территории.

Он также подчеркнул, что отключение мобильного интернета теоретически может произойти в любой день, пока не завершится специальная военная операция (СВО). Свинцов уточнил, что речь идет именно о мобильной связи, а не о доступе в Сеть в целом.

При этом депутат отметил, что замедления работы популярных видеоплатформ и социальных сетей, скорее всего, не произойдет.

«Все, кто будет находиться дома со своими близкими, подключатся через Wi-Fi и никаких замедлений, ограничений не почувствуют», — подчеркнул Свинцов.

Роскомнадзор, по его словам, не планирует блокировать или намеренно тормозить доступ к сервисам.

Ранее юрист Юрий Капштык рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», за что можно получить штраф в Новый год.