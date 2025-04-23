Стало известно, чем занимался директор группы «На-На» перед своей смертью

Виталий Фроликов, директор группы «На-На», до последнего момента занимался организацией концертов для своих подопечных. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Микроблог сослался на информацию, полученную от Михаила Игонина. Тот заявил, что за несколько часов до кончины Фроликова говорил с ним по телефону. Тот в это время как раз занимался подготовкой очередного выступления группы.

Сейчас как раз проходит церемония прощания с Фроликовым. Оно ведется в траурном зале Центральной клинической больницы.

«Директор „На-На“ будет кремирован. Бари Алибасов приехать не смог, но прислал от себя венок», — указали авторы микроблога.

Ранее стало известно, что президент Путин прислал от себя венок, украшенный лентами-триколорами, на церемонию прощания со скульптором и художником-монументалистом Зурабом Церетели. Еще один венок был прислан от администрации президента РФ.