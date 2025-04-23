Президент Путин на прощание с Церетели прислал венок в цветах российского триколора

В среду, 23 апреля, в Москве в храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с Церетели. По данным агентства, венок украшают ленты в цветах российского триколора. На нем написано, кто является адресатом венка.

«От президента Российской Федерации», — написано на венке.

По данным издания, на церемонию также прислали венок от администрации президента РФ. Проститься с известным скульптором пришло много людей: родные, друзья, коллеги и знакомые. На 24 и 25 апреля запланирована гражданская панихида в Грузии, которая состоится в созданном Церетели Музее современного искусства. Похороны также пройдут в Грузии. Тело скульптора упокоится рядом с супругой.

Телеграм-канал Mash напомнил, что Церетели внес большой вклад в оформление храма, где проходит прощание с ним. Он воссоздал многие объекты, в числе которых 16 врат, массивные люстры и шесть крестов. В день прощания с творцом усилены меры предосторожности: территорию патрулируют сотрудники Росгвардии, установлены рамки-металлоискатели, появились решетки.

Художник и скульптор скончался на 92-м году жизни вследствие остановки сердца. Накануне смерти написал свою последнюю работу. В последние часы с ним находились близкие люди.

Ранее сообщалось, что в Ярославле появится памятник Екатерине Великой от Церетели.