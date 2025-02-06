Стало известно число россиян, хранящих старые вещи из жалости
Две трети женщин предпочитают не выбрасывать ненужные вещи
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Почти две трети женщин в России предпочитают не выбрасывать ненужные вещи, которыми давно никто не пользуется, однако таких мужчин еще больше: три четверти. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что наиболее часто жители РФ становятся барахольщиками, поскольку им жалко относить старье на мусорку. Также почти 30% хранят ненужные вещи из-за отсутствия времени для их сортировки и отбраковки, а около 20% продолжают упорно верить, что они еще пригодятся.
Добавляется, что наиболее часто старью отводят место в гардеробных, кладовках и прочих местах в квартире.
Ранее сообщалось, что омичи массово продают редкие вещи советской эпохи.