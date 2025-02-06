Стало известно число россиян, хранящих старые вещи из жалости

Почти две трети женщин в России предпочитают не выбрасывать ненужные вещи, которыми давно никто не пользуется, однако таких мужчин еще больше: три четверти. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что наиболее часто жители РФ становятся барахольщиками, поскольку им жалко относить старье на мусорку. Также почти 30% хранят ненужные вещи из-за отсутствия времени для их сортировки и отбраковки, а около 20% продолжают упорно верить, что они еще пригодятся.

Добавляется, что наиболее часто старью отводят место в гардеробных, кладовках и прочих местах в квартире.

Ранее сообщалось, что омичи массово продают редкие вещи советской эпохи.