Стало известно число семей в Рязанской области, созданных за десять лет

В Рязанской области за десять лет создано 69 тыс. семей. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное управление статистики.

Уточняется, что в последнее время жители региона официально оформляют отношения почти в полтора раза реже, а доля семей, живущих гражданским браком, увеличилась на 0,5%. Отмечается, что средний возраст женихов и невест в Рязанской области вырос на три года: у женщин до 31, у мужчин — до 34 лет.

Добавляется, что каждый восьмой брак за прошедшие десять лет заключали жители региона старше 50 лет. При этом тысяча мужчин и 2,6 тыс. женщин в возрасте старше 60 лет нашли свое счастье и создали семьи.

Ранее сообщалось, что около 20 браков было зарегистрировано в рязанском ЗАГСе 31 декабря.